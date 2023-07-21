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Военкоматы. Идет комплексная проверка, отчет до конца июля – Зеленский после Ставки

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 14:06
Военкоматы. Идет комплексная проверка, отчет до конца июля – Зеленский после Ставки - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)

По итогам Ставки верховного главнокомандующего президент Владимир Зеленский сообщил, что "идет комплексная проверка работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки – военкоматов", результаты которой ожидаются до августа.

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"Заслушали промежуточный отчет, до конца месяца ожидаем результаты инспекции", – уточнил он.

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Во фронтовой части Ставки были доклады главнокомандующего Валерия Залужного, а также военачальников Александра Сырского и Александра Тарнавского.

"Глубокий аналитический доклад всех наших исследований по замыслам противника на короткую и длительную перспективу", – отметил Зеленский.

Обсуждалось снабжение, логистика и производство: по этой части были доклады министра обороны Алексея Резникова, главы Минстратегпрома Александра Камышина, командующего  силами логистики Олега Гуляка.

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Продолжается "системная работа" по защите портов и инфраструктуры зерновой инициативы, отметил президент. Были доклады командующего ВМС Алексея Неижпапы и вице-премьера Александра Кубракова.

"Понимаем риски, угрозы, перспективы. [Даны указания] подготовить комплекс действий для продолжения работы зернового коридора. МИД – наработать аналогичные дипломатические шаги", – подчеркнул глава государства.

Северная граница: "Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси". Были доклады ГУР, СВР и ГНСУ.

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Євген Пилипенко
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