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"Советское наследие". Резников говорит, что военкоматы в Украине должны стать ЦПАУ

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2023, 06:43
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона заявил, что на пути к членству в НАТО Украина должна переделать военкоматы в современные ЦПАУ.

По его словам, между системой мобилизации Украины и НАТО есть отличия.

"Наша система мобилизации, наши центры комплектации, бывшие военкоматы – это все советское наследие. Нам его нужно принципиально менять, делать другой подход", – сказал министр.

По его мнению, чтобы украинцы перестали бояться центров комплектации, их нужно цифровизировать и переделать в ЦПАУ.

К тому же, добавил Резников, нужно отменить призыв и построить регулярную армию.

"Нам необходимо менять подход, нужно отменять призыв, делать профессиональную армию, но делать понятный послойный реестр резерва на случай полномасштабной войны, на случай вторжения. Это значит, что главным нашим капиталом являются люди и с ними нужно работать", – пояснил глава Минобороны.

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Милана Головань
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