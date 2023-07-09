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"Радянська спадщина". Резніков каже, що військкомати в Україні мають стати ЦНАПами

Этот материал также доступен на русском
09.07.2023, 06:43
Олексій Резніков (Фото: LIGA.net)

Міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону заявив, що на шляху до членства в НАТО Україна має перетворити військкомати на сучасні ЦНАПи.

За його словами, між системою мобілізації України та НАТО є відмінності.

"Наша система мобілізації, наші центри комплектації, колишні військкомати, – це все радянський спадок. Нам його треба принципово змінювати, робити інший підхід", – сказав міністр.

На його думку, щоб українці перестали боятися центрів комплектації, їх потрібно цифровізувати та переробити на ЦНАПи.

До цього ж, додав Резніков, потрібно скасувати призов та збудувати регулярну армію.

"Нам потрібно змінювати підхід, потрібно скасовувати призов, робити професійну армію, але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, на випадок вторгнення. Це означає, що головним нашим капіталом є люди і з ними треба працювати", – пояснив глава Міноборони.

  • Вручення повісток у громадських місцях не суперечить українському законодавству, і такі методи пов'язані з тим, що військовозобов'язані можуть бути зареєстровані в одному місці, а проживати – в іншому, повідомив полковник ЗСУ Калугін.
  • Читайте роз'яснення ТЦК та СП про те, хто і де має право видавати повістки військовозобов'язаним.

Читайте також: В Ужгороді п'яний співробітник військкомату побив жінку. Генерал Павлюк: Він звільнений із ЗСУ

Мілана Головань
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