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"Просто відняло мову". У Раді ініціюють перевірку всіх військкоматів після скандалу в Одесі

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23.06.2023, 10:17
Давид Арахамія (Фото: ОП)

Голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія ініціює перевірку всіх обласних територіальних центрів комплектування (військкоматів) після скандалу з усуненим начальником Одеського обласного ТЦК Євгеном Борисовим. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, він переглянув розслідування про одеського військкома, від якого у нього "просто відняло мову".

Він зазначив, що як член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціював розгляд скандалу та його детальне висвітлення у медіа.

Арахамія заявив, що готує звернення до правоохоронних органів та бере під особистий контроль розслідування.

"Паралельно ініціюю звернення до уповноважених органів, щоб провести аналогічні перевірки щодо військкомів усіх областей. Просто в шоці від цинізму того, що відбувається", — заявив парламентарій.

Раніше журналіст УП Михайло Ткач випустив розслідування, в якому сказано, що на матір відстороненого навесні з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Євгена Борисова записано віллу на іспанському узбережжі в Марбельї, а на його дружину – офісний центр на головній вулиці цього містечка.

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Дмитро Гриниченко
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