"Просто отняло речь". В Раде инициируют проверку всех военкоматов после скандала в Одессе

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия инициирует проверку всех областных территориальных центров комплектования (военкоматов) после скандала с отстраненным начальником Одесского областного ТЦК Евгением Борисовым. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, он посмотрел расследование об одесском военкоме, от которого у него "просто отняло речь".

Он отметил, что как член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициировал рассмотрение скандала и его детальное освещение в медиа.

Арахамия заявил, что готовит обращение в правоохранительные органы и берет под личный контроль расследование.

"Параллельно инициирую обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкомов всех областей. Просто в шоке от цинизма происходящего", — заявил парламентарий.

Ранее журналист УП Михаил Ткач выпустил расследование, в котором сказано, что на мать отстраненного весной от должности начальника Одесского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки Евгения Борисова записана вилла на испанском побережье в Марбелье, а на его жену – офисный центр на главной улице этого городка.

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