"Просто отняло речь". В Раде инициируют проверку всех военкоматов после скандала в Одессе
Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия инициирует проверку всех областных территориальных центров комплектования (военкоматов) после скандала с отстраненным начальником Одесского областного ТЦК Евгением Борисовым. Об этом он сообщил в Telegram.
Он отметил, что как член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициировал рассмотрение скандала и его детальное освещение в медиа.
Арахамия заявил, что готовит обращение в правоохранительные органы и берет под личный контроль расследование.
"Параллельно инициирую обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкомов всех областей. Просто в шоке от цинизма происходящего", — заявил парламентарий.
Ранее журналист УП Михаил Ткач выпустил расследование, в котором сказано, что на мать отстраненного весной от должности начальника Одесского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки Евгения Борисова записана вилла на испанском побережье в Марбелье, а на его жену – офисный центр на главной улице этого городка.
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- В начале 2023-го вышло расследование "батальон Дубай" о том, как политики и миллиардеры Украины отдыхают в ОАЭ во время войны.
- В конце весны журналисты заявили, что нардеп от СН Торохтий во время войны ездил на отдых за границу.
- Также в мае на Лазурном берегу нашли Кучму, Иванющенко, мэра Краматорска и Левочкина. Позднее нашли "российские элиты" на Французской Ривьере.
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