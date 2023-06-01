Несмотря на запрет выезда для чиновников и депутатов после скандалов с заграничными отпусками, журналист Михаил Ткач нашел таких весной 2023-го на Лазурном берегу. Также увидели в ЕС и второго президента Леонида Кучму, говорится в расследовании Украинской правды.
Члены правительства, нардепы и ряд других чиновников, прокуроры, судьи, представители местного самоуправления могут пересекать границу исключительно с целью служебной командировки.
Однако весной, во время поиска активов российских элит, Ткач дважды приезжал на Французскую Ривьеру, где увидел именно таких украинцев, которые, несмотря на запрет, продолжают прилетать в один из самых дорогих уголков мира.
5 мая 2023 года на посадку заходит чартер из Вены. Несмотря на запрет на выезд из страны в частных целях на борту находятся члены запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Сергей Левочкин и Григорий Суркис.
"По информации источников УП, Левочкин и Суркис смогли получить разрешение на выезд из страны по официальным причинам ради депутатской деятельности", – говорит Ткач.
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УП нашла и находящегося в розыске уже около девяти лет Юрия Иванющенко, которого СМИ еще называют "Юрий Енакиевский".
Ткач рассказывает: "15 октября 2022 дочь Иванющенко Яна на своей странице в Instagram опубликовала сообщение с коротким видео и несколькими фото. По этим фото... нам удалось узнать элитный жилой комплекс... вблизи дворца Леонардо на берегу на границе Монако. В марте в течение нескольких дней... в помещении не горит свет. А в тот вечер, когда свет наконец-то появляется, из дома на прогулку выходят дочь и жена Юрия Иванющенко".
Бывшего нардепа от Партии регионов увидели позднее, когда он выходил из Rolls-Roycе.
Также журналисты сняли на видео Бориса Баума, бывшего советника экс-заместителя в то время руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Новость дополняется...
- 16 августа 2022 года вышло расследование о "батальоне Монако" об украинских олигархах во время войны на Лазурном Берегу.
- Осенью появилась вторая серия о топ-беглецах.
- Из ПриватБанка уволился топ-менеджер, засветившийся в фильме о "батальоне Монако".
- В начале 2023-го вышло расследование "батальон Дубай" о том, как политики и миллиардеры Украины отдыхают в ОАЭ во время войны.
- В конце весны-2023 журналисты заявили, что нардеп от СН Торохтий во время войны ездил на отдых за границу.
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