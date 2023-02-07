Прибыль от ТРЦ Ocean Plaza шла на оружие для российской армии: расследование Trap Agresor

Доходы киевского ТРЦ Ocean Plaza через цепочку компаний поступали в семью российского олигарха Аркадия Ротенберга, и благодаря полученным средствам его сын приобрел в России два патронных завода, которые производили вооружение для российского ВПК. Об этом говорится в видео-расследовании журналистки Инны Попович для проекта Trap Aggressor.

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Журналистка сообщила, что, по данным следствия, сын приближенного к российскому диктатору Владимиру Путину олигарха Аркадия Ротенберга Игорь в 2017 году приобрел 48% акций Тульского патронного завода, а еще за два года – 50% Ульяновского патронного завода. Позже, по данным следствия, оба завода получали государственные контракты на изготовление вооружения для российского ВПК.

Следствие утверждает, что Ротенберги годами выводили из Ocean Plaza миллионы долларов через кипрские офшоры.

Попович отмечает, что речь идет не только о доходах, полученных от деятельности ТРЦ, но и об уклонении от уплаты налогов. Кроме того, для незаконного получения средств в финансовую отчетность вносились недостоверные данные, добавила она.

"Только с октября 2020-го по февраль 2022-го на кипрские счета из компании ИС Лыбидь перевели более миллиарда гривень. В этот период совладельцем трети бизнеса уже был украинец Василий Хмельницкий", – рассказывает журналистка.

Следствие по делу Аркадия Ротенберга продолжается, но, в то же время, даже после наложенных Украиной в октябре 2022 года персональных санкций, олигарх до сих пор остается теневым владельцем киевского ТРЦ.

Иммиграционные службы Финляндии заявили, что два российских олигарха, приближенных к Путину, незаконно получили гражданство Финляндии.

2 августа 2022 года со здания ТРЦ Ocean Plaza сняли арест, поскольку это блокирует деятельность арендаторов и работников центра.

Мілана Головань

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