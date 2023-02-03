В Финляндии выясняют, как "кошельки Путина" получили гражданство без проверки спецслужбами

Иммиграционные службы Финляндии заявили, что тесно связанные с российским диктатором Владимиром Путиным российские олигархи Борис Ротенберг и Геннадий Тимченко, возможно, получили гражданство Финляндии без предусмотренной законом проверки в спецслужбах. Об этом сообщает Demokraatti.fi.

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Ротенберг и Тимченко подали документы на получение гражданства Финляндии в 1998 году. Тимченко получил гражданство страны в октябре 1999 года, Ротенберг – в мае 2002 года после того, как официально отказался от российского паспорта (отмечается, что впоследствии он восстановил гражданство РФ).

Иммиграционная служба Финляндии ответила на запрос издания STT, что не смогла обнаружить подтверждение того, что национальная полиция безопасности SUPO провела в то время процедуру проверки заявления Ротенберга.

SUPO также сообщила, что не обнаружила запроса управления по делам иностранцев на проверку заявления Ротенберга о получении гражданства.

В 1998 году Тимченко и Ротенберг еще не были олигархами, их состояния резко выросли после того, как их друг Путин стал президентом России.

В настоящее время они находятся под блокирующими санкциями США и Евросоюза.

В сентябре 2022 года в Финляндии были арестованы активы российских миллиардеров Бориса и Аркадия Ротенбергов, входящих в близкий круг Путина, а также активы компании Яндекс.

Сергій Бережний

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