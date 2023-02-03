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Кто и где имеет право выдавать повестки военнообязанным: разъяснение ТЦК и СП

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 12:21
Кто и где имеет право выдавать повестки военнообязанным: разъяснение ТЦК и СП - Фото
Фото - ВСУ

Руководители предприятий имеют право выдавать повестки военнообязанным, это предусмотрено поставлением правительства от 30 декабря 2022 года №1487. Об этом в ходе брифинга в пятницу в Military media center сказал начальник Печерского территориального центра комплектования и соцподдержки полковник Сергей Калугин.

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Отвечая на вопрос, кто имеет право вручать повестки военнообязанным, Калугин подчеркнул, что на сегодняшний день существуют новые усовершенствованные правила воинского учета. Они были утверждены правительственным постановлением в конце 2022-го.

"Кроме ТЦК и СП право вручать повестку предусмотрено и для других уполномоченных лиц – в частности, руководителей учреждений, организаций и предприятий, где работают военнообязанные. Потому что на предприятиях тоже ведется воинский учет", – отметил Калугин.

Читайте также: Выдача повесток на улице и в магазинах не запрещена: не все сидят дома и ждут – полковник

Отвечая на вопрос, кто может вручать повестки на улицах, он сказал, что лучше, чтобы это делалось вместе с представителями Нацполиции, чтобы была возможность установить личность человека.

Калугина также спросили о появляющихся в Telegram-каналах видео "странных инцидентов", на которых полицейские и люди в военной форме якобы "куда-то сразу увозят мужчин".

"Я считаю, что не стоит тиражировать эти видео, где якобы представители ТЦК и СП незаконным способом вручают повестки. Вероятно, это может быть российская пропаганда. Я считаю, это обман наших врагов", –  сказал Калугин.

Оксана Житнюк
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война мобилизация призыв повестка воинский учет сергей калугин
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