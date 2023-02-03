Кто и где имеет право выдавать повестки военнообязанным: разъяснение ТЦК и СП
Руководители предприятий имеют право выдавать повестки военнообязанным, это предусмотрено поставлением правительства от 30 декабря 2022 года №1487. Об этом в ходе брифинга в пятницу в Military media center сказал начальник Печерского территориального центра комплектования и соцподдержки полковник Сергей Калугин.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Отвечая на вопрос, кто имеет право вручать повестки военнообязанным, Калугин подчеркнул, что на сегодняшний день существуют новые усовершенствованные правила воинского учета. Они были утверждены правительственным постановлением в конце 2022-го.
"Кроме ТЦК и СП право вручать повестку предусмотрено и для других уполномоченных лиц – в частности, руководителей учреждений, организаций и предприятий, где работают военнообязанные. Потому что на предприятиях тоже ведется воинский учет", – отметил Калугин.
Читайте также: Выдача повесток на улице и в магазинах не запрещена: не все сидят дома и ждут – полковник
Отвечая на вопрос, кто может вручать повестки на улицах, он сказал, что лучше, чтобы это делалось вместе с представителями Нацполиции, чтобы была возможность установить личность человека.
Калугина также спросили о появляющихся в Telegram-каналах видео "странных инцидентов", на которых полицейские и люди в военной форме якобы "куда-то сразу увозят мужчин".
"Я считаю, что не стоит тиражировать эти видео, где якобы представители ТЦК и СП незаконным способом вручают повестки. Вероятно, это может быть российская пропаганда. Я считаю, это обман наших врагов", – сказал Калугин.
- В середине ноября Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля.
- Данилов заверил, что мобилизация в Украине идет спокойно, и призвал "фильтровать" информацию из мессенджеров.
Комментарии