Кто и где имеет право выдавать повестки военнообязанным: разъяснение ТЦК и СП

Руководители предприятий имеют право выдавать повестки военнообязанным, это предусмотрено поставлением правительства от 30 декабря 2022 года №1487. Об этом в ходе брифинга в пятницу в Military media center сказал начальник Печерского территориального центра комплектования и соцподдержки полковник Сергей Калугин.

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Отвечая на вопрос, кто имеет право вручать повестки военнообязанным, Калугин подчеркнул, что на сегодняшний день существуют новые усовершенствованные правила воинского учета. Они были утверждены правительственным постановлением в конце 2022-го.

"Кроме ТЦК и СП право вручать повестку предусмотрено и для других уполномоченных лиц – в частности, руководителей учреждений, организаций и предприятий, где работают военнообязанные. Потому что на предприятиях тоже ведется воинский учет", – отметил Калугин.

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Отвечая на вопрос, кто может вручать повестки на улицах, он сказал, что лучше, чтобы это делалось вместе с представителями Нацполиции, чтобы была возможность установить личность человека.

Калугина также спросили о появляющихся в Telegram-каналах видео "странных инцидентов", на которых полицейские и люди в военной форме якобы "куда-то сразу увозят мужчин".

"Я считаю, что не стоит тиражировать эти видео, где якобы представители ТЦК и СП незаконным способом вручают повестки. Вероятно, это может быть российская пропаганда. Я считаю, это обман наших врагов", – сказал Калугин.

В середине ноября Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля.

Данилов заверил, что мобилизация в Украине идет спокойно, и призвал "фильтровать" информацию из мессенджеров.

Оксана Житнюк

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