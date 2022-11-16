Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля

Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней – до 19 февраля 2023 года. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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За соответствующие постановления №8189 и №8190, инициатором которых был президент Владимир Зеленский, проголосовали 294 и 297 нардепов соответственно.

Нардеп сообщил, что на этот раз по данному вопросу в Раде никто не докладывал, а обычно это делал секретарь Совета нацбезопасти и обороны Алексей Данилов.

Сегодняшнее голосование за продление военного положения является уже пятым с начала полномасштабной войны.

В августе Верховная Рада продлила военное положение в Украине на 90 дней – до 21 ноября, а также согласовала продление общей мобилизации на такой же срок.

В связи с введением военного положения временно ограничен выезд из Украины мужчин 18-60 лет.

В октябре Рада отменила призыв на срочную службу во время военного положения.

Оксана Житнюк

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