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Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля

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16.11.2022, 16:19
Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля - Фото
Фото - ЗСУ

Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней – до 19 февраля 2023 года. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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За соответствующие постановления №8189 и №8190, инициатором которых был президент Владимир Зеленский, проголосовали 294 и 297 нардепов соответственно.

Нардеп сообщил, что на этот раз по данному вопросу в Раде никто не докладывал, а обычно это делал секретарь Совета нацбезопасти и обороны Алексей Данилов.

Сегодняшнее голосование за продление военного положения является уже пятым с начала полномасштабной войны.

Оксана Житнюк
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военное положение мобилизация война верховная рада
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