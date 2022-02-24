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Военное положение. Запрещен выезд из Украина мужчин 18—60 лет – Госпогранслужба

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24.02.2022, 23:26
Военное положение. Запрещен выезд из Украина мужчин 18—60 лет – Госпогранслужба - Фото
Скриншот из видеозаписи

В связи с введением военного положения временно ограничен выезд из Украины мужчин 18—60 лет. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"В частности, запрещен выезд за пределы Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет", – пишут в ГПСУ.

Эта норма будет действовать весь период военного положения.

  • Вечером украинские десантники отвоевали у российских оккупантов аэродром в Гостомеле под Киевом.

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Евгений Пилипенко
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