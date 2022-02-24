Резников: Враг не ожидал такого сопротивления. Завтра россияне узнают цену безумия Путина

Уже более 16 часов Украина дает отпор российским оккупантам. Тяжелые бои продолжаются в Луганской и Сумской областях, а также севернее столицы. Ожидается российский воздушный десант, но армия готова его встретить. Об этом сообщает министр обороны Алексей Резников.

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ВСУ, Нацгвардия, пограничники, спасатели, бойцы других силовых структур героически держат оборону, отметил министр.

К сопротивлению постепенно приобщается весь народ. Тысячи граждан уже стали в ряды Сил территориальной обороны.

"Тяжелые бои продолжаются в Луганской и Сумской областях, а также севернее столицы. Непростая ситуация на юге страны. Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Вынудили умолкнуть и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен", – написал он.

По словам Резникова, Кремль готовит новую волну атак, в том числе – воздушный десант. "Но наша армия готова встретить его", – отметил глава Минобороны.

Он также сообщил, что украинские защитники активно применяют образцы современного оружия, полученного от партнеров. Его будет еще больше, сказал Резников.

"Мир начинает вводить санкции. В России начались антивоенные выступления. Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия. Мы на своей земле и не отступим. И обязательно победим! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Вадим Ребрина

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