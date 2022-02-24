UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников: Враг не ожидал такого сопротивления. Завтра россияне узнают цену безумия Путина

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 22:22
Резников: Враг не ожидал такого сопротивления. Завтра россияне узнают цену безумия Путина - Фото
Алексей Резников (Фото с сайта АрміяInform)

Уже более 16 часов Украина дает отпор российским оккупантам. Тяжелые бои продолжаются в Луганской и Сумской областях, а также севернее столицы. Ожидается российский воздушный десант, но армия готова его встретить. Об этом сообщает министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ВСУ, Нацгвардия, пограничники, спасатели, бойцы других силовых структур героически держат оборону, отметил министр.

К сопротивлению постепенно приобщается весь народ. Тысячи граждан уже стали в ряды Сил территориальной обороны.

"Тяжелые бои продолжаются в Луганской и Сумской областях, а также севернее столицы. Непростая ситуация на юге страны. Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Вынудили умолкнуть и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен", – написал он.

По словам Резникова, Кремль готовит новую волну атак, в том числе – воздушный десант. "Но наша армия готова встретить его", – отметил глава Минобороны.

Он также сообщил, что украинские защитники активно применяют образцы современного оружия, полученного от партнеров. Его будет еще больше, сказал Резников.

"Мир начинает вводить санкции. В России начались антивоенные выступления. Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия. Мы на своей земле и не отступим. И обязательно победим! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников ВСУ война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 