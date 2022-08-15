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Рада продлила военное положение на 90 дней

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 14:37
Рада продлила военное положение на 90 дней - Фото
Фото: ВСУ

Верховная Рада продлила военное положение в Украине на 90 дней – до 21 ноября, а также согласовала продление общей мобилизации на такой же срок.

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Законопроект о продлении срока действия военного положения в Украине (№7664) и утверждении указа президента о продлении срока проведения общей мобилизации (№7665) поддержали 328 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Раньше крайним сроком военного положения и мобилизации было 23 августа.
Президент Владимир Зеленский в обращении 14 августа заявил, что продление военного положения и общей мобилизации – очевидное решение, имеющее очевидные причины, так как война в Украине не прекращается.
Андрей Водяный
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верховная рада мобилизация военное положение
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