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Рада расширила список военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 14:52
Рада расширила список военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации - Фото
Военный шеврон с малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

Верховная Рада расширила список лиц, которых не будут призывать по всеобщей мобилизации во время войны. Сегодня депутаты проголосовали за два соответствующих законопроекта, сообщается на сайте украинского парламента.

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Сегодня, 29 июля, Рада поддержала во втором чтении законопроект о №7352 (281 голос) об отсрочке от призыва для научных, научно-педагогических и педагогических работников. Ранее такое право имели научные и научно-педагогические сотрудники только с ученым званием и/или степенью.

Также украинский парламент поддержал законопроект №7481 (282 голоса) об освобождении от мобилизации мужчин и женщин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, брат или сестра) погибли или пропали без вести, защищая Украину от российских оккупантов. Это касается как погибших во время большой войны, так и во время АТО/ООС.

Читайте также: Рейды даже ночью. Что следует знать о мобилизации: как, где и кому могут вручать повестки

Оксана Житнюк
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