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3 млн граждан стоят на военном учете не по месту проживания, это проблема – Монастырский

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 20:41
3 млн граждан стоят на военном учете не по месту проживания, это проблема – Монастырский - Фото
Денис Монастырский (фото: пресс-служба СНБО)

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что полиция раздает повестки в военкоматы по просьбе ВСУ. Также он сказал, что в ближайшее время будет решен "вопрос" с тем, что более 3 миллионов украинцев стоят на учете в военкоматах не по месту проживания. Об этом Монастырский сказал в эфире телемарафона.

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На вопрос, насколько корректны действия полицейских, которые во время рейдов вручают повестки в военкомат военнообязанным, он ответил: "Сегодня все силы безопасности и обороны помогают ВСУ. Любые подобные действия предпринимаются по просьбе ВСУ".

"Лично я считаю, что мобилизация – это дело каждого гражданина, она должна осуществляться добровольно. В первую очередь хочу сказать, что более 3 млн граждан сегодня находятся на учете в военкоматах, но не по месту их проживания. И этот вопрос, который должен быть решен в ближайшее время, и в первую очередь, это должна быть позиция самих граждан, которые должны стать на этот учет", – сказал Монастырский.

Читайте также: Разбор | Рейды даже ночью. Что следует знать о мобилизации: как, где и кому могут вручать повестки

Вадим Ребрина
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ВСУ мвд мобилизация военкомат Денис Монастырский
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