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Рада продлила военное положение и мобилизацию до 23 августа

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22.05.2022, 15:00
Рада продлила военное положение и мобилизацию до 23 августа - Фото
Фото - Telegram Железняка

Верховная Рада продлила военное положение и сроки мобилизации еще на 90 суток – почти до осени. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Сроки мобилизации продлены до 23 августа. "За" проголосовали 315 нардепов.

Военное положение в Украине тоже будет действовать до 23 августа: 320 нардепов проголосовали "за".

Ранее военное положение продлевалось только на 30 суток, но 18 мая в Раде были зарегистрированы законопроекты президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и сроков мобилизации сразу на 90 суток.

Член парламентского комитета по нацбезопасности Федор Вениславский объяснил, что военное положение продлевается сразу на три месяца, так как для контрнаступления ВСУ потребуется больше времени, чем один месяц. Если удастся освободить Украину раньше, то правительство просто отменит военное положение.

  • В связи с введением военного положения временно ограничен выезд из Украины мужчин 18-60 лет.
  • Украинцы просят Зеленского разрешить выезд за границу мужчинам призывного возраста: соответствующая петиция набрала более 25 000 подписей.
Оксана Житнюк
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верховная рада мобилизация военное положение
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