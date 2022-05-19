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"Нужно больше времени для контратак". У Зеленского объяснили продление военного положения

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 10:16
Федор Вениславский (Фото: скриншот видео)

В Украине предлагают продлить военное положение на три месяца в связи с тем, что для контрнаступления украинским военным, вероятно, потребуется больше времени, чем один месяц. Об этом заявил депутат партии Слуга народа Федор Вениславский в эфире общенационального телемарафона.

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"Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Так что должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем", – объяснил Вениславский предложения президента продлить военное положения на три месяца.

Он также добавил, что это связано и с самой процедурой введения военного положения. По его словам, Украина должна информировать ООН об ограничениях конституционных прав и свобод, которые вводятся правительством в условиях военного положения.

"Чтобы ежемесячно не повторять эту процедуру, есть решение о продлении военного положения на три месяца", – объяснил народный депутат.

Он добавил, что если удастся освободить Украину раньше, то правительство просто отменит военное положение.

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Наталия Фреик
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Владимир Зеленский война военное положение
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