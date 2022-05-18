UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Военное положение и сроки мобилизации могут продлить: законопроекты Зеленского уже в Раде

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 13:12
Военное положение и сроки мобилизации могут продлить: законопроекты Зеленского уже в Раде - Фото
Скриншот с видео

В Украине могут продлить военное положение и сроки мобилизации – соответствующие законопроекты президента Владимира Зеленского переданы в Верховную Раду.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Украинский парламент сегодня, 18 мая, зарегистрировал два законопроекта: о продлении срока проведения общей мобилизации (7390) и о продлении срока действия военного положения в Украине (7389). Инициатор обоих законопроектов – Зеленский. Тексты проектов на сайте Рады сейчас отсутствуют.

Изначально президент своим указом ввел в Украине военное положение с 05:30 24 февраля 2022 сроком на 30 суток. Затем Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля. После этого Рада проголосовала за продление военного положения еще на 30 суток – до 25 мая.

Трехмесячный срок всеобщей мобилизации истекает 24 мая. Ранее в военном командовании допустили, что мобилизация будет продлена.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мобилизация военное положение Владимир Зеленский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 