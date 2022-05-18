Военное положение и сроки мобилизации могут продлить: законопроекты Зеленского уже в Раде

В Украине могут продлить военное положение и сроки мобилизации – соответствующие законопроекты президента Владимира Зеленского переданы в Верховную Раду.

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Украинский парламент сегодня, 18 мая, зарегистрировал два законопроекта: о продлении срока проведения общей мобилизации (7390) и о продлении срока действия военного положения в Украине (7389). Инициатор обоих законопроектов – Зеленский. Тексты проектов на сайте Рады сейчас отсутствуют.

Изначально президент своим указом ввел в Украине военное положение с 05:30 24 февраля 2022 сроком на 30 суток. Затем Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля. После этого Рада проголосовала за продление военного положения еще на 30 суток – до 25 мая.

Трехмесячный срок всеобщей мобилизации истекает 24 мая. Ранее в военном командовании допустили, что мобилизация будет продлена.

В связи с введением военного положения временно ограничен выезд из Украины мужчин 18-60 лет.

Оксана Житнюк

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