Зеленский подписал указ о военном положении в Украине. Рада утвердила

Сегодня, 24 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в Украине военного положения из-за нового вторжения России в Украину. Верховная Рада утвердила – "за" проголосовали 300 депутатов. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Яна Катасонова

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