UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский подписал указ о военном положении в Украине. Рада утвердила

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 09:15
Зеленский подписал указ о военном положении в Украине. Рада утвердила - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня, 24 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в Украине военного положения из-за нового вторжения России в Украину. Верховная Рада утвердила – "за" проголосовали 300 депутатов. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Новость дополняется ...

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский военное положение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 