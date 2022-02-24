Зеленский подписал указ о военном положении в Украине. Рада утвердила
24.02.2022, 09:15
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Сегодня, 24 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в Украине военного положения из-за нового вторжения России в Украину. Верховная Рада утвердила – "за" проголосовали 300 депутатов. Об этом сообщается на сайте главы государства.
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