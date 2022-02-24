UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ПУТИН ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ УКРАИНЕ. ТРЕБУЕТ ОТ ВСУ "СЛОЖИТЬ ОРУЖИЕ"

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 04:45
ПУТИН ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ УКРАИНЕ. ТРЕБУЕТ ОТ ВСУ
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Около 04:00 утра российский президент Владимир Путин выступил на ТВ с экстренным обращением, объявив о военной операции против Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции", – заявил он.

Путин заявил, что "мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ".

"Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг", – отметил он.

Объявлено, что в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий", а "вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести украинского режима".

По словам Путина, Россия "не допустит появления у Украины ядерного оружия", а "обстоятельства требуют от России решительных действий".

Как выразился президент страны-агрессора, "действия РФ связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от тех, кто взял Украину в заложники".

"Должен обратиться к военным Украины:вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой", – обратился он к ВСУ.

Путин добавил, что "в случае вмешательства в ситуацию в Украине извне Россия ответит незамедлительно".

Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Главные новости – хроника

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс владимир путин вторжение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 