Главари террористов попросили Путина "оказать помощь в отражении агрессии ВСУ"
23.02.2022, 23:31
Владимир Путин (фото - ЕРА)
Главари террористических организаций ДНР и ЛНР обратились к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину с просьбой "оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВСУ". Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В обращениях указана вчерашняя дата.
- 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
- В тот же день Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести войска на территорию временно оккупированного Донбасса.
- Одновременно боевики на Донбассе существенно увеличили интенсивность обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.
- Сегодня Верховная Рада ввела в 22 областях Украины, кроме Донецкой и Луганской, а также в городе Киеве чрезвычайное положение.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии