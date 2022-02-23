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Главари террористов попросили Путина "оказать помощь в отражении агрессии ВСУ"

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 23:31
Главари террористов попросили Путина
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Главари террористических организаций ДНР и ЛНР обратились к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину с просьбой "оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВСУ". Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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В обращениях указана вчерашняя дата.

Главари террористов попросили Путина "оказать помощь в отражении агрессии ВСУ"

Главари террористов попросили Путина "оказать помощь в отражении агрессии ВСУ"

Главари террористов попросили Путина "оказать помощь в отражении агрессии ВСУ"

  • 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
  • В тот же день Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести войска на территорию временно оккупированного Донбасса.
  • Одновременно боевики на Донбассе существенно увеличили интенсивность обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.
  • Сегодня Верховная Рада ввела в 22 областях Украины, кроме Донецкой и Луганской, а также в городе Киеве чрезвычайное положение.
Вадим Ребрина
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Донбасс владимир путин
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