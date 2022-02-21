Путин намерен сегодня принять решение о признании Россией террористов на Донбассе

Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин созвал внеплановое заседание Совета безопасности России. Речь шла о признании Россией террористов на Донбассе. Путин заявил, что сегодня примет решение.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Участники заседания долго обсуждали признавать террористов или не признавать.

Большинство заявляло, что "надо признать", несколько предложили "дать два-три дня" президенту США Джо Байдену, чтобы тот "надавил" на Украину, один (глава МВД Владимир Колокольцев) предложил признать в границах "до оккупации Украиной".

"Решение будет принято сегодня", – сказал Путин.

Подробнее о том, как проходило заседание Совбеза РФ, читайте в хронике LIGA.net.

Читайте также: Признание боевиков и начало интенсивной военной кампании на Донбассе – акт отчаяния Москвы

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.