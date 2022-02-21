Путин намерен сегодня принять решение о признании Россией террористов на Донбассе
Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин созвал внеплановое заседание Совета безопасности России. Речь шла о признании Россией террористов на Донбассе. Путин заявил, что сегодня примет решение.
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Участники заседания долго обсуждали признавать террористов или не признавать.
Большинство заявляло, что "надо признать", несколько предложили "дать два-три дня" президенту США Джо Байдену, чтобы тот "надавил" на Украину, один (глава МВД Владимир Колокольцев) предложил признать в границах "до оккупации Украиной".
"Решение будет принято сегодня", – сказал Путин.
Подробнее о том, как проходило заседание Совбеза РФ, читайте в хронике LIGA.net.
- 15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
- Украина обратилась в ООН в связи с решением российских депутатов просить Путина признать оккупированные территории Донбасса.
- 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
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