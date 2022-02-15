Кулеба о признании оккупантов Донбасса в РФ: Это будет выход из минских договоренностей

Нелегитимная Госдума РФ приняла проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой "признать" оккупированные территории Донбасса. На сегодняшнем брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что это будет означать выход РФ из минских договоренностей.

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В нелегитимной Госдуме было зарегистрировано два законопроекта: о прямом обращении к Путину с просьбой признать ОРДЛО и об обращении после консультаций с российским МИД. Депутаты проголосовали за первый вариант, который подали депутаты Коммунистической партии РФ во главе с Геннадием Зюгановым.

Глава МИД Украины сегодня сказал, что позиция Украины в этом вопросе неизменна: в случае принятия решения о признании оккупированных территорий Донбасса Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей "со всеми сопутствующими последствиями". Он отметил, что Украина уже предупредила об этой позиции партнеров.

Как передает российский пропагандистский ресурс ТАСС, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что "то, что этот вопрос в общественном мнении весьма актуален – ни для кого не секрет". Он заявил, что россияне "очень болезненно реагируют" на происходящее на оккупированной Россией части Донбасса, но отметил, что "не хотел бы забегать вперед" в этом вопросе (Песков давал комментарий до голосования нелегитимной Госдумы).

19 января 2022 года российские коммунисты зарегистрировали проект постановления об обращении к Путину с просьбой "признать" оккупированные территории Донбасса, на которых они увидели "демократию".

Почти аналогичный проект постановления внесла путинская Единая Россия. "Документом" тоже предлагалось просить президента РФ признать оккупированные территории, но после консультаций с Министерством иностранных дел РФ.

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Оксана Житнюк

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