UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба о признании оккупантов Донбасса в РФ: Это будет выход из минских договоренностей

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 13:02
Кулеба о признании оккупантов Донбасса в РФ: Это будет выход из минских договоренностей - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Нелегитимная Госдума РФ приняла проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой "признать" оккупированные территории Донбасса. На сегодняшнем брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что это будет означать выход РФ из минских договоренностей.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В нелегитимной Госдуме было зарегистрировано два законопроекта: о прямом обращении к Путину с просьбой признать ОРДЛО и об обращении после консультаций с российским МИД. Депутаты проголосовали за первый вариант, который подали депутаты Коммунистической партии РФ во главе с Геннадием Зюгановым.

Глава МИД Украины сегодня сказал, что позиция Украины в этом вопросе неизменна: в случае принятия решения о признании оккупированных территорий Донбасса Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей "со всеми сопутствующими последствиями". Он отметил, что Украина уже предупредила об этой позиции партнеров.

Как передает российский пропагандистский ресурс ТАСС, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что "то, что этот вопрос в общественном мнении весьма актуален – ни для кого не секрет". Он заявил, что россияне "очень болезненно реагируют" на происходящее на оккупированной Россией части Донбасса, но отметил, что "не хотел бы забегать вперед" в этом вопросе (Песков давал комментарий до голосования нелегитимной Госдумы).

  • 19 января 2022 года российские коммунисты зарегистрировали проект постановления об обращении к Путину с просьбой "признать" оккупированные территории Донбасса, на которых они увидели "демократию". 
  • Почти аналогичный проект постановления внесла путинская Единая Россия. "Документом" тоже предлагалось просить президента РФ признать оккупированные территории, но после консультаций с Министерством иностранных дел РФ. 

Читайте также: Россия хочет признать боевиков в Донецке. Путин решил отступить, не потеряв лицо?

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ордло госдума минские договоренности признание дмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 