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В нелегитимной Госдуме просят Путина "признать" оккупированные территории Донбасса

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 19:08
В нелегитимной Госдуме просят Путина
Геннадий Зюганов (фото - ЕРА)

В России депутаты нелегитимной Госдумы зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "признать" оккупированные территории Донбасса, на которых они увидели "демократию". Проект подали депутаты Коммунистической партии РФ во главе с Геннадием Зюгановым

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Коммунисты хотят, чтобы проект обращения был включен в повестку дня нелегитимной Госдумы в феврале 2022-го.

Депутаты просят Путина признать территории, подконтрольные террористическим организациям ДНР и ЛНР, "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". Также коммунисты призывают к "скорейшим переговорам" с главарями боевиков "в целях создания правовой основы межгосударственных отношений".

"За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления (незаконного "референдума", – ред.) в республиках (в ОРДЛО, – ред.) построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", – убеждены коммунисты.

В тексте обращения к Путину депутаты также в очередной раз заявили о "геноциде", необходимости "защиты" жителей Донбасса и спекулировали на теме русского языка, утверждая, что украинские власти якобы проявляют "нетерпимость".

Не забыли в обращении упомянуть и о главнокомандующем Украинской повстанческой армии Романе Шухевиче и лидере Организации украинских националистов (б) Степане Бандере. Их российские коммунисты традиционно назвали "фашистами" и пожаловались, что украинская власть их "прославляет".

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом. В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины: возможно новое вторжение.
  • В сентябре 2021-го в нелегитимную Госдуму РФ избрали экс-главаря террористической организации ДНР Александра Бородая, который призвал уничтожить Украину. 
  • 4 декабря экс-президент РФ Дмитрий Медведев выдал партийные билеты Единой России главарям террористических организаций ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.
Оксана Житнюк
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