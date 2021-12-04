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Россия официально сделала главарей террористов в Донецке и Луганске членами партии Путина

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2021, 13:43
Россия официально сделала главарей террористов в Донецке и Луганске членами партии Путина - Фото
Дмитрий Медведев (Фото - сайт Единой России)

Председатель путинской партии Единая Россия, экс-президент РФ Дмитрий Медведев выдал партийные билеты главарям террористических организаций ДНР и ЛНР. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба Единой России.

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На сайте партии президента РФ Владимира Путина сказано, что перед открытием третьего этапа съезда политсилы прошла "торжественная церемония", во время которой Медведев вручал партбилеты, в том числе и главарям боевиков на Донбассе – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

Теперь главари террористов официально стали членами правящей партии России, где продолжают отрицать свою причастность к войне на Донбассе.

Также "единороссами" стали глава Мордовии, ряд депутатов нелегитимной Госдумы и глав областных администраций РФ.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом. В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины: возможно новое вторжение.
  • В сентябре 2021-го в нелегитимную Госдуму РФ избрали экс-главаря террористической организации ДНР Александра Бородая, который призвал уничтожить Украину. 

Читайте также: Россия планирует вторжение в Украину с участием 175 000 военных – The Washington Post

Оксана Житнюк
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