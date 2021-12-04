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Россия планирует вторжение в Украину с участием 175 00 военных – The Washington Post

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2021, 09:36
Россия планирует вторжение в Украину с участием 175 00 военных – The Washington Post - Фото
Российские военные (фото - пресс-служба Минобороны РФ)

Россия планирует задействовать 175 000 военнослужащих для нового вторжения в Украину уже в начале 2022 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на соответствующий документ американской разведки и представителя в администрации США. 

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По данным WP, разведка выяснила, что Кремль планирует наступление на нескольких фронтах уже в начале следующего года с участием до 175 000 военнослужащих. Россия направляет войска к границе с Украиной, требуя от Вашингтона гарантий, что Украина не вступит в НАТО, а Альянс будет воздерживаться от определенных военных действий в Украине и возле нее.

"Планы включают широкое передвижение 100 батальонно-тактических групп численностью около 175 000 человек, а также бронетехнику и артиллерию", – сообщил анонимный представитель администрации.

Полученный от разведки США документ включает спутниковые фотографии. В нем сказано, что Россия концентрирует силы на четырех направлениях и развернула 50 боевых тактических групп, а также танки и артиллерию.

На карте указано, что количество российских военных вдоль границ Украины сейчас составляет 75 000 человек (50 батальонно-тактических групп), но планируется увеличить их численность до 175 000 (100 батальонно-тактических групп).

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Россия планирует вторжение в Украину с участием 175 00 военных – The Washington Post

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Оксана Житнюк
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