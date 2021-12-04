Россия планирует вторжение в Украину с участием 175 00 военных – The Washington Post
Россия планирует задействовать 175 000 военнослужащих для нового вторжения в Украину уже в начале 2022 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на соответствующий документ американской разведки и представителя в администрации США.
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По данным WP, разведка выяснила, что Кремль планирует наступление на нескольких фронтах уже в начале следующего года с участием до 175 000 военнослужащих. Россия направляет войска к границе с Украиной, требуя от Вашингтона гарантий, что Украина не вступит в НАТО, а Альянс будет воздерживаться от определенных военных действий в Украине и возле нее.
"Планы включают широкое передвижение 100 батальонно-тактических групп численностью около 175 000 человек, а также бронетехнику и артиллерию", – сообщил анонимный представитель администрации.
Полученный от разведки США документ включает спутниковые фотографии. В нем сказано, что Россия концентрирует силы на четырех направлениях и развернула 50 боевых тактических групп, а также танки и артиллерию.
На карте указано, что количество российских военных вдоль границ Украины сейчас составляет 75 000 человек (50 батальонно-тактических групп), но планируется увеличить их численность до 175 000 (100 батальонно-тактических групп).
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- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас увеличить военную помощь Украине.
- Вчера министр обороны Алексей Резников сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. У границ Украины и в оккупированном Крыму в постоянной готовности находится 41 батальонно-тактическая группа российских войск.
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