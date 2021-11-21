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Украине прямо сейчас нужно больше военной помощи США, иначе может быть поздно – глава ГУР

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2021, 10:59
Украине прямо сейчас нужно больше военной помощи США, иначе может быть поздно – глава ГУР - Фото
Кирилл Буданов (фото — пресс-служба президента)

Украина прямо сейчас нуждается в большей военной помощи США на фоне угрозы нового вторжения России. Об этом в интервью Military Times заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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По данным разведки, Россия может готовить новое полномасштабное нападение на январь – конец февраля. Буданов сказал, что в идеале США помогут сдержать любое российское вторжение за счет дополнительной военной помощи и усиления дипломатического и экономического давления.

Он отметил, что использование противотанковых комплексов Javelin и дронов Bayraktar на Донбассе является хорошим психологическим сдерживающим фактором – и россияне дважды думают, прежде чем идти в атаку. Однако полученной и обещанной военной помощи США недостаточно, считает Буданов.

"Думаю, что сейчас нам этого недостаточно. Нам нужно больше. Ни у одной страны, кроме Украины, нет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Для этого самое подходящее время. Потому что после этого может быть очень поздно", – сказал он.

По его словам, Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной, противоракетной, противодронной защиты и устройствах радиоэлектронного подавления. Также в списке желаний Украины – зенитно-ракетные комплексы Patriot, противоракетные, артиллерийские и минометные системы.  

Читайте также: "Это не блеф". Разведка США предупреждает о возможном скором вторжении РФ в Украину – NYT

Марк Сировой
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США война нападение разведка гур вооружение вторжение военная помощь Кирилл Буданов войска россии
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