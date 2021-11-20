"Это не блеф". Разведка США предупреждает о возможном скором вторжении РФ в Украину – NYT
Представители разведки США предупредили союзников, что есть короткий промежуток времени, чтобы помешать России начать агрессию против Украины. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.
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США подталкивают страны Европы к сотрудничеству и разработке пакета экономических и военных мер для сдерживания Кремля. Вашингтон считает, что "есть короткий промежуток времени, чтобы помешать России начать военные действия в Украине".
"Россия еще не решила, что она собирается делать с войсками, которые она собрала возле Украины, но наращивание сил воспринимается серьезно, и США не считают, что это блеф", – отмечают журналисты.
Директор Национальной разведки Эврил Хейнс на этой неделе посетила Брюссель, где проинформировала послов НАТО о ситуации и возможном военном вмешательстве России в Украине. Также США делятся разведданными с Украиной.
По информации издания, американская и британская разведка все больше убеждаются, что президент России Владимир Путин, разочарованный "мирным процессом", рассматривает возможность войны, "чтобы взять под контроль большую часть Украины или дестабилизировать страну и привести к власти более промосковское правительство", а американские аналитики считают, что "Путин рассматривает следующие несколько месяцев как уникальный момент для действий".
- С конца октября ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.
- В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что РФ ищет возможность продвинуться вглубь Украины.
- По данным таблоида Mirror, Великобритания готова высадить 600 солдат для защиты Украины от России. Командующий ВС Британии заявил 14 ноября 2021-го, что войска страны должны быть готовы к войне с Россией.
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