Таблоид Mirror: Британия готова высадить 600 солдат для защиты Украины от РФ
Великобритания готова перебросить в Украину оперативную группу численностью до 600 военнослужащих на фоне опасений, что Россия усилит вооруженное вторжение. Об этом сообщает британский таблоид The Mirror, ссылаясь на собственные источники.
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По данным таблоида, подразделения SAS (Special Air Service) и парашютного полка были предупреждены, что их могут отправить в Украину в течение нескольких часов.
Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и глава британской разведки МИ-6 сообщили, что президент РФ Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.
По данным издания, сейчас создаются британские силы, состоящие из членов SAS, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте, Хантс.
Источник таблоида сообщил, что подразделение высокой готовности бригады было оповещено о возможной необходимости развертывания в очень короткие сроки.
"От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом. Они подготовились к обоим случаям", – сообщил источник СМИ.
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