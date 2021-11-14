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Таблоид Mirror: Британия готова высадить 600 солдат для защиты Украины от РФ

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2021, 19:07
Таблоид Mirror: Британия готова высадить 600 солдат для защиты Украины от РФ - Фото
Британская армия (Фото - ЕРА)

Великобритания готова перебросить в Украину оперативную группу численностью до 600 военнослужащих на фоне опасений, что Россия усилит вооруженное вторжение. Об этом сообщает британский таблоид The ​​Mirror, ссылаясь на собственные источники.

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По данным таблоида, подразделения SAS (Special Air Service) и парашютного полка были предупреждены, что их могут отправить в Украину в течение нескольких часов.

Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и глава британской разведки МИ-6 сообщили, что президент РФ Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

По данным издания, сейчас создаются британские силы, состоящие из членов SAS, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте, Хантс.

Источник таблоида сообщил, что подразделение высокой готовности бригады было оповещено о возможной необходимости развертывания в очень короткие сроки.

"От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом. Они подготовились к обоим случаям", – сообщил источник СМИ.

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  • 8 ноября в Офисе президента сообщили, что Россия усиливает "специфические группировки войск" у границ с Украиной, но о конкретных целях РФ выводы сейчас делать преждевременно. 
  • Сегодня в Луцке прошло заседание СНБО в связи с мигрантами на польско-беларуской границе. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас в Беларуси находится 16 000 "беженцев", и это "очередная спецоперация РФ". Украина укрепляет границу и задействует все силовые структуры.

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Оксана Житнюк
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Великобритания владимир путин десант агрессия рф sas
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