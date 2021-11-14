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Силовики провели совещание у границы Беларуси. Украине грозит 16 000 мигрантов

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2021, 17:53
Силовики провели совещание у границы Беларуси. Украине грозит 16 000 мигрантов - Фото
Алексей Данилов (Фото - пресс-служба СНБО)

Сегодня в Луцке по поручению президента Владимира Зеленского прошло заседание Совета нацбезопасности и обороны в связи с ситуацией на польско-беларуской границе. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас в Беларуси находится 16 000 "беженцев", и это "очередная спецоперация РФ", передает пресс-служба СНБО.

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Ссылаясь на данные разведки, Данилов сообщил, что сегодня на территории Беларуси находится "уже около 16 000 человек – так называемых беженцев".

"Эта ситуация может коснуться нас непосредственно, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования", – заявил секретарь СНБО.

Он также сказал, что происходящее на польско-белорусской границе нельзя назвать гуманитарным кризисом – это "очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе".

Данилов подчеркнул, что Украина готовится к разным сценариям на польско-белорусской границе и заявил о необходимости создания межведомственной рабочей группы при участии всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил о задействовании всех структуры МВД, взаимодействии с ВСУ, теробороной и общественными объединениями. Ключевой задачей глава МВД назвал обеспечение мобильных сил реагирования в случае обострения ситуации и возможных провокаций.

В совещании также приняли участи послы Польши и Литвы, глава СБУ Иван Баканов, командующий Нацгвардии Украины Николай Балан, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, командующий ССО ВСУ Григорий Галаган и другие представители силовых структур.

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Оксана Житнюк
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