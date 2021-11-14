Силовики провели совещание у границы Беларуси. Украине грозит 16 000 мигрантов
Сегодня в Луцке по поручению президента Владимира Зеленского прошло заседание Совета нацбезопасности и обороны в связи с ситуацией на польско-беларуской границе. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас в Беларуси находится 16 000 "беженцев", и это "очередная спецоперация РФ", передает пресс-служба СНБО.
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Ссылаясь на данные разведки, Данилов сообщил, что сегодня на территории Беларуси находится "уже около 16 000 человек – так называемых беженцев".
"Эта ситуация может коснуться нас непосредственно, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования", – заявил секретарь СНБО.
Он также сказал, что происходящее на польско-белорусской границе нельзя назвать гуманитарным кризисом – это "очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе".
Данилов подчеркнул, что Украина готовится к разным сценариям на польско-белорусской границе и заявил о необходимости создания межведомственной рабочей группы при участии всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования.
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил о задействовании всех структуры МВД, взаимодействии с ВСУ, теробороной и общественными объединениями. Ключевой задачей глава МВД назвал обеспечение мобильных сил реагирования в случае обострения ситуации и возможных провокаций.
В совещании также приняли участи послы Польши и Литвы, глава СБУ Иван Баканов, командующий Нацгвардии Украины Николай Балан, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, командующий ССО ВСУ Григорий Галаган и другие представители силовых структур.
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- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил: мигранты могут пойти через Украину. Нардеп Слуги народа Марьяна Безуглая говорит, что с 20 ноября Лукашенко может попытаться перебросить в Украину 1000 мигрантов. Украина укрепляет границу военными, техникой и беспилотниками, заявили в МВД.
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