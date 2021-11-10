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Кризис с мигрантами. Украина укрепляет границу с Беларусью техникой и беспилотниками – МВД

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 07:07
Кризис с мигрантами. Украина укрепляет границу с Беларусью техникой и беспилотниками – МВД - Фото
Евгений Енин (скриншот видео Радіо Свобода Україна, YouTube)

Украина укрепляет границу с Беларусью и готова к провокациям на фоне попыток режима беларуского диктатора Александра Лукашенко устроить миграционный кризис в Польше и странах Балтии. К кордону стягивают дополнительную технику, пограничников и беспилотники, заявил в комментарии РБК-Украина первый замминистра внутренних Евгений Енин.

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По его словам, меры по инженерному обустройству границы с Беларусью проводятся, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.

"Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками", – заявил Енин.

Замглавы МВД заверил, что ситуация на границе полностью контролируется. По его словам, Беларусь должна осознавать, что границы уже подготовлены к провокациям.

"Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты", – сказал он.

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СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Подконтрольный режиму ЦИК сообщил о 80,1% поддержки Лукашенко и лишь 10,1% дал оппозиционной кандидатке Тихановской. Он объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко и с жертвами подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ с лета 2021-го начала мстить Западу специально направленными потоками мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границах Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши назвал это "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Марк Сировой
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евгений енин граница беларусь мигранты александр лукашенко беспилотники
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