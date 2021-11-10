Кризис с мигрантами. Украина укрепляет границу с Беларусью техникой и беспилотниками – МВД
Украина укрепляет границу с Беларусью и готова к провокациям на фоне попыток режима беларуского диктатора Александра Лукашенко устроить миграционный кризис в Польше и странах Балтии. К кордону стягивают дополнительную технику, пограничников и беспилотники, заявил в комментарии РБК-Украина первый замминистра внутренних Евгений Енин.
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По его словам, меры по инженерному обустройству границы с Беларусью проводятся, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.
"Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками", – заявил Енин.
Замглавы МВД заверил, что ситуация на границе полностью контролируется. По его словам, Беларусь должна осознавать, что границы уже подготовлены к провокациям.
"Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты", – сказал он.
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- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы теробороны и не исключает эскалации с жертвами.
- Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, те повалили часть колючей проволоки и начали скандировать: "Германия". Польские военные не пропускали мигрантов живым щитом. Нелегалы разбили палаточный лагерь на границе и жгут костры.
- Президент Владимир Зеленский позвонил президенту Польши Анджею Дуде. Он высказал поддержку и рассказал о ситуации с безопасностью на украинско-беларусской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для ее надлежащей защиты.
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