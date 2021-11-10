Кризис с мигрантами. Украина укрепляет границу с Беларусью техникой и беспилотниками – МВД

Украина укрепляет границу с Беларусью и готова к провокациям на фоне попыток режима беларуского диктатора Александра Лукашенко устроить миграционный кризис в Польше и странах Балтии. К кордону стягивают дополнительную технику, пограничников и беспилотники, заявил в комментарии РБК-Украина первый замминистра внутренних Евгений Енин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, меры по инженерному обустройству границы с Беларусью проводятся, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.

"Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками", – заявил Енин.

Замглавы МВД заверил, что ситуация на границе полностью контролируется. По его словам, Беларусь должна осознавать, что границы уже подготовлены к провокациям.

"Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты", – сказал он.

Читайте также: "Месть Лукашенко, план Путина". Как толпа мигрантов пыталась прорвать границу в Польшу

Читайте также: "Будут и люди с оружием". Как Лукашенко сделал бизнес на нелегалах из Ирака и атакует ЕС

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.