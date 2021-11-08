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Беларусь хочет эскалации с жертвами на границе, Польша готова защищаться – замглавы МИД

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 13:33
Беларусь хочет эскалации с жертвами на границе, Польша готова защищаться – замглавы МИД - Фото
Польские военные на границе с Беларусью (фото - Terytorialsi Zawsze gotowi zawsze blisko - Twitter)

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко хочет устроить эскалацию на границе с Польшей, которая приведет к жертвам. Об этом заявил в эфире Польского радио замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

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Вавжик комментировал ситуацию на границе, где с беларуской стороны собралось большое количество мигрантов. Он называет эту ситуацию "большой провокацией" и предполагает, что будет попытка насильственного пересечения границы.

"Убежден, что власти Беларуси сильно стремятся к эскалации, которая приведет к тому, что будут как минимум жертвы у какой-то из сторон. Дело в том, что жертвы так или иначе должны быть, поскольку есть действия такого рода", – сказал он.

Вавжик также отметил, что Польша готова защищать границу, отмечают в Польском радио. По его словам, польская сторона отреагирует должным образом, если подтвердится, что мигрантов ведут беларуские спецслужбы.

В целом он назвал нынешнюю ситуацию самым важным днем для польских служб с 1989 года, когда в стране пало коммунистическое правительство.

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Марк Сировой, Владислав Сердюк
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граница польша беларусь мигранты александр лукашенко петр вавжик
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