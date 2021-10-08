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Беларуские пограничники обстреляли польских солдат — погранслужба Польши

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 17:39
Беларуские пограничники обстреляли польских солдат — погранслужба Польши - Фото
Фото: EPA

7 октября, вечером, беларуские пограничники обстреляли польских военных, которые патрулировали границу. Об этом заявила пресс-секретарь Пограничной службы Польши подпоручик Анна Михальская, сообщает Польское радио.

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"Патруль беларуской службы стрелял в направлении солдат Польского войска, которые вместе с пограничниками патрулируют границу. Вероятно, беларуский солдат использовал холостые патроны, никто не пострадал. Возможно, этот выстрел сознательно был направлен не в цель. Таких провокаций мы видим все больше", – сказала она.

Михальская также сообщила, что в течение суток польские пограничники предотвратили 523 попытки незаконного пересечения границы с беларуской территории. Задержали 35 мигрантов, граждан Ирака.

Вадим Ребрина
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польша беларусь мигранты
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