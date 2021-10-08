Беларуские пограничники обстреляли польских солдат — погранслужба Польши

7 октября, вечером, беларуские пограничники обстреляли польских военных, которые патрулировали границу. Об этом заявила пресс-секретарь Пограничной службы Польши подпоручик Анна Михальская, сообщает Польское радио.

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"Патруль беларуской службы стрелял в направлении солдат Польского войска, которые вместе с пограничниками патрулируют границу. Вероятно, беларуский солдат использовал холостые патроны, никто не пострадал. Возможно, этот выстрел сознательно был направлен не в цель. Таких провокаций мы видим все больше", – сказала она.

Михальская также сообщила, что в течение суток польские пограничники предотвратили 523 попытки незаконного пересечения границы с беларуской территории. Задержали 35 мигрантов, граждан Ирака.

С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

27 сентября ПАСЕ проголосовала за проведение дебатов по миграционному кризису на границе ЕС, хотя РФ активно выступала против рассмотрения этого вопроса.

В конце сентября на беларуской стороне границы с Польшей усилились провокации. Речь идет об оскорблениях польских солдат и офицеров, имитации бросания гранат и холостых выстрелах.

7 октября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал привлечь к ответственности в международном суде режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко.

Вадим Ребрина

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