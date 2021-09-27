Россия противилась дебатам ПАСЕ по "мигрантам Лукашенко", но они состоятся – нардеп

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за проведение дебатов по миграционному кризису на границе Беларуси и ЕС. Против этого активно выступала РФ, сообщил украинский представитель в ПАСЕ и нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.

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"ПАСЕ только что проголосовала за проведение дебатов по ситуации с миграционным кризисом, который Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси, – ред.) устроил на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей", – написал он.

Нардеп подчеркнул, что российская делегация активно выступала против проведения этих дебатов.

Дебаты состоятся в четверг, 30 сентября.

В Twitter ПАСЕ говорится, что,кроме кризиса на границе с Беларусью, ассамблея также решила провести в четверг срочные дебаты по ситуации в Афганистане, по новому проекту протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности и по Западным Балканам.

СПРАВКА. Польша, Литва и Латвия с начала лета 2021 года столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Беженцы пытаются попасть в страны ЕС через Беларусь. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. В миграционном кризисе они обвиняют режим Александра Лукашенко и Кремль.

25 августа НАТО заявило, что отправит в Литву группу поддержки в противодействии гибридной агрессии режима Лукашенко. В этом году литовско-белорусскую границу незаконно пересекли более 4000 человек.

21 сентября власти Польши заявили, что разместят дополнительные войска и спецтехнику на границе с Беларусью.

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Елизавета Кумбер

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