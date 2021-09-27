UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия противилась дебатам ПАСЕ по "мигрантам Лукашенко", но они состоятся – нардеп

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 15:44
Россия противилась дебатам ПАСЕ по
Парламентская ассамблея Совета Европы (Фото: Ellen Wuibaux/flickr Council of Europe)

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за проведение дебатов по миграционному кризису на границе Беларуси и ЕС. Против этого активно выступала РФ, сообщил украинский представитель в ПАСЕ и нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"ПАСЕ только что проголосовала за проведение дебатов по ситуации с миграционным кризисом, который Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси, – ред.) устроил на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей", – написал он.

Нардеп подчеркнул, что российская делегация активно выступала против проведения этих дебатов.

Дебаты состоятся в четверг, 30 сентября.

Скриншот: Алексей Гончаренко/Telegram

В Twitter ПАСЕ говорится, что,кроме кризиса на границе с Беларусью, ассамблея также решила провести в четверг срочные дебаты по ситуации в Афганистане, по новому проекту протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности и по Западным Балканам.

Россия противилась дебатам ПАСЕ по "мигрантам Лукашенко", но они состоятся – нардеп

СПРАВКА. Польша, Литва и Латвия с начала лета 2021 года столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Беженцы пытаются попасть в страны ЕС через Беларусь.

Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. В миграционном кризисе они обвиняют режим Александра Лукашенко и Кремль.

Смотрите также: Спецназ из Беларуси пересек границу Литвы вместе с мигрантами: видео инцидентов 

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь пасе александр лукашенко беженец мигрант
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 