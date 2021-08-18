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Спецназ из Беларуси пересек границу Литвы вместе с мигрантами: видео инцидентов видео

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 13:59
Скриншот из видеозаписи
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Двенадцать спецназовцев из погранслужбы Беларуси вчера, 17 августа, незаконно перешли на территорию Литвы и, по данным Министерства внутренних дел страны, буквально затолкали туда группу нелегалов. Видео инцидента показала литовская служба охраны госграниц.

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Происшествие произошло в Шальчининкском районе Литвы. Силовики Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и в процессе сами зашли на чужую территорию. После повторных предупреждений пограничников Литвы беларусы ушли назад.

Читайте также: ЕС установил маршрут: по нему в Беларусь летят нелегалы – и их автобусами свозят к Литве

По данным службы, в Беларуси сами опубликовали, как группа нелегалов пытается попасть в Литву, но умолчали, что их туда гнали пограничники. МВД Литвы заявило, что это "наглая провокация" режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко, и усилило присутствие на границе.

Также в Литве показали, как происходят и другие провокации. На видео с камер наблюдения четыре мигранта заходят на литовскую территорию, но никуда не спешат. Когда показываются литовские пограничники, нелегалы возвращаются.

"И тут начинается шоу: мигранты эмоционально рассказывают на камеру беларуским пограничникам, как их избили литовцы. Конец драмы. Занавес!", – пишут в службе.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Подконтрольный режиму ЦИК сообщил о 80,1% поддержки Лукашенко и лишь 10,1% дал Тихановской. Он объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко и с жертвами подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ начала мстить Западу потоками мигрантов. Украина отправила в помощь Литве колючую проволоку.

Смотрите видео: Кордон военных с автоматами и мигранты. Латвия показала границу с Беларусью 

Евгений Пилипенко
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граница беларусь мигранты литва
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