Двенадцать спецназовцев из погранслужбы Беларуси вчера, 17 августа, незаконно перешли на территорию Литвы и, по данным Министерства внутренних дел страны, буквально затолкали туда группу нелегалов. Видео инцидента показала литовская служба охраны госграниц.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Происшествие произошло в Шальчининкском районе Литвы. Силовики Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и в процессе сами зашли на чужую территорию. После повторных предупреждений пограничников Литвы беларусы ушли назад.

Читайте также: ЕС установил маршрут: по нему в Беларусь летят нелегалы – и их автобусами свозят к Литве

По данным службы, в Беларуси сами опубликовали, как группа нелегалов пытается попасть в Литву, но умолчали, что их туда гнали пограничники. МВД Литвы заявило, что это "наглая провокация" режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко, и усилило присутствие на границе.

Также в Литве показали, как происходят и другие провокации. На видео с камер наблюдения четыре мигранта заходят на литовскую территорию, но никуда не спешат. Когда показываются литовские пограничники, нелегалы возвращаются.

"И тут начинается шоу: мигранты эмоционально рассказывают на камеру беларуским пограничникам, как их избили литовцы. Конец драмы. Занавес!", – пишут в службе.

В Литву из Беларуси в 2021 году попали более 4100 нелегальных мигрантов преимущественно из Ирака. Вильнюс обвиняет Лукашенко в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

"Будут и люди с оружием": читайте, как Лукашенко сделал бизнес на нелегалах из Ирака и атакует ЕС.

Заметка из раздела "Мнения". Почему Украина – не Беларусь и не Россия: мы свободные, и нам сильно завидуют.

Улетел от Лукашенко. Беларус сбежал от режима в Литву по воздуху низко над деревьями.

Смотрите видео: Кордон военных с автоматами и мигранты. Латвия показала границу с Беларусью

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.