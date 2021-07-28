Украина отправляет помощь Литве – колючую проволоку. Беларусь атакует страну мигрантами

Правительство одобрило проект указа президента Владимира Зеленского о предоставлении гуманитарной помощи Литве. Украина направит колючую проволоку. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Литва сейчас столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил "отомстить" Литве, провоцируя поток беженцев-нелегалов, следующих из Беларуси, говорит Кулеба.

"Масштаб беды таков: с 1 января по 27 июля на литовско-беларуской границе задержаны 2839 нелегальных мигрантов. Это в 35 раз превышает прошлогодний показатель. Литва взялась срочно укреплять границу, но на прошлой неделе оказалось, что ей не хватает колючей проволоки", – сказал министр.

Кулеба отметил, что контактировал по данному вопросу с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

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Станислав Стороженко

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