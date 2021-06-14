На грани ЧП. Беларусь помогает нелегально отправлять мигрантов из Ирака в Литву

Беларуские пограничники способствуют перемещению нелегальных мигрантов из Ирака через границу в Литву. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает delfi.lt.

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Министр отметила, что четыре раза в неделю из Стамбула и Багдада летают рейсы в Минск, откуда мигранты направляются в сторону Литвы. По словам Билотайте, цена незаконного перемещения человека через границу достигает 15 000 евро, семьи – 30 000 евро.

"Очевидно, что мы живем рядом с непредсказуемым террористическим режимом, и сделанные неделю назад заявления о том, что нас ждет беспрецедентный поток нелегальных мигрантов – мы можем сказать, что это уже происходит, мы наблюдаем рост нелегальных мигрантов", – сказала Билотайте.

"Есть основания полагать, что представители других ведомств (Беларуси – ред.) могут быть причастны или, по крайней мере, не предпринимают никаких действий по задержанию таких групп у границы, чтобы можно было пресечь нелегальную миграцию", – сказал глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас.



Как пишет lrytas.lt, власти Литвы могут объявить чрезвычайное положение, решение может быть принято 21 июня.

По информации представителя погранслужбы Литвы Гедрюса Мишутиса, с начала года были задержаны 387 нелегальных мигрантов из Беларуси – это почти в пять раз больше, чем было в 2020 году.

"За последнюю неделю был всего один день, когда нелегальных мигрантов не задерживали", – сообщил Мишутис.

В приграничном с Беларусью городе Пабраде находится Центр регистрации иностранцев – там уже строится палаточный городок для мигрантов.

"Ожидается, что городские монтажные работы будут завершены в воскресенье (20 июня). Первые жители поселятся здесь в начале следующей недели (21 июня)", – отмечает издание.

Станислав Стороженко

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