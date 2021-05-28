"Офицеры разведки под прикрытием". Литва высылает двух сотрудников посольства Беларуси

Два беларусских дипломата будут высланы из Литвы, сообщает пресс-служба литовского МИД.

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Сегодня, 28 мая 2021 года, в МИД Литвы вызвали представителя посольства Беларуси. Ему была вручена нота, в которой двое сотрудников посольства объявлялись нежелательными лицами в Литве за деятельность, носовместимую с дипломатическим статусом.

Дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.

"Двух беларусских офицеров разведки, работающих под дипломатическим прикрытием, попросили покинуть Литву. Не говорим спасибо, и до свидания", – написал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter.

По его словам, решение о высылке также является выражением солидарности с Латвией, поскольку ранее Беларусь необоснованно выслала сотрудников латвийского посольства.

Также Литва выразила протест против репрессий, которым подвергаются гражданское общество Беларуси и независимые СМИ, и потребовала немедленного освобождения оппозиционера Романа Протасевича, его подруги Софьи Сапеги и других порлитзаключенных и незаконно задержанных.

23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске. С борта сотрудники КГБ сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.

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Денис Юдин

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