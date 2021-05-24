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Беларусь и Латвия обоюдно выслали всех дипломатов

24.05.2021, 18:24
Беларусь и Латвия обоюдно выслали всех дипломатов - Фото
Владимир Макей (Фото: ЕРА)

Послу Латвии в Беларуси было предложено покинуть страну в течение суток. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает пропагандистское агентство БелТА.

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Кроме него, в течение 48 часов из посольства должны выехать все дипломатические представители Латвии, а также весь административно-технический персонал. 

Разрешено оставить только одного сотрудника для ухода за зданием. 

Отмечается, что данные меры являются "ответом" Латвии за то, что мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на исторический бело-красно-белый.

"Это является циничным попранием всех и всяческих норм международного права. Фактически актом государственного вандализма. Для нас абсолютно неприемлемы подобные действия, направленные против суверенного государства и суверенной нации", – сказал Макей, сообщает пропагандистское СМИ.

Как пишет leta.lv, Латвия предприняла аналогичные действия и высылает дипломатов Беларуси до нормализации отношений.

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Станислав Стороженко
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посольство беларусь Латвия посол дипломат владимир макей высылка
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