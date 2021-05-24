У Лукашенко "поражены откровенно воинственными заявлениями" об инциденте с бортом Ryanair

В Министерстве иностранных дел Беларуси назвали "воинственными" заявления европейских стран об инциденте с принудительной посадкой рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair в Минске. Соответствующий комментарий пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза опубликован на сайте МИД Беларуси.

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По его словам, "нет никаких сомнений, что действия властей полностью соответствовали установленным международным правилам".

Дипломат режима Лукашенко назвал ситуацию с самолетом Ryanair "определенными неудобствами" для пассажиров и добавил – "печально", что они оказались в такой ситуации. При этом он настаивает, что принуждение к посадке происходило якобы в рамках обеспечения авиационной безопасности.

"На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки", – заявил Глаз.

23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.

С борта сняли сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему угрожает как минимум максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.

В Ryanair заявили, что об "угрозе на борту самолета", из-за которой его посадили в Минске, сообщили диспетчеры Беларуси.

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Оксана Житнюк

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