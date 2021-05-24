Принудительная посадка пассажирского рейса Ryanair Афины-Вильнюс в Беларуси – "спонсируемый государством угон", а вместе с задержанным пассажиром-оппозиционером в Минске сошли "агенты КГБ". Об этом в эфире Newstalk Breakfast заявил гендиректор авиакомпании Майкл О'Лири.

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По мнению бизнесмена, подобный инцидент впервые произошел с европейской авиакомпанией.

"Это был угон, спонсируемый государством. <...> Государственное пиратство", – сказал он, добавив, что власти ЕС и НАТО сейчас занимаются разрешением сложившейся ситуации.

О'Лири отметил, что они сейчас опрашивают экипаж самолета, который успешно доставил основную часть пассажиров в Вильнюс. По данным оппозиционного ресурса Беларуси, помимо сооснователя оппозиционного ресурса NEXTA в Минске сошли также несколько человек.

"Мы полагаем, что в аэропорту сошли и агенты КГБ", – подчеркнул гендиректор Ryanair.

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Он уточнил, что инцидент "очень напугал" пассажиров и экипаж: людей окружили вооруженные силовики, багаж обыскивали.

Если ЕС введет запрет на полеты своих самолетов над территорией Беларуси, это, по словам О'Лири, будет "очень незначительной поправкой", так как лоукостер мало летает по этому треку и вместо Беларуси проложит маршрут над соседней Польшей.

23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.

С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.

Лидер оппозиции страны в изгнании Тихановская назвала это операцией спецслужб Лукашенко.

В ICAO заявили, что такой инцидент "может противоречить Чикагской конвенции".

В парламентах восьми стран призвали приостановить полеты над Беларусью, МИД Франции считает, что "надо обсудить с Россией, как лишить власти последнего диктатора Европы".

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Евгений Пилипенко

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