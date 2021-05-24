США выступили за скорейшее заседание совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) из-за ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair рейса Афины-Вильнюс в Минске для задержания пассажира Романа Протасевича – основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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"Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизнь более 120 пассажиров, в том числе граждан США", – подчеркнул госсекретарь.

В сообщениях на сайте Госдепартамента и у себя в Twitter он пишет, что Вашингтон "решительно осуждает" принудительное изменение направления полета между двумя странами ЕС и последующий арест. Глава дипломатии США потребовал немедленно освободить Протасевича.

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Блинкен "серьезно обеспокоен" тем, что к ситуации причастны спецслужбы Беларуси, а для принуждения самолета к посадке были использована боевая авиация.

"Мы требуем международного расследования и тесно координируем нашу реакцию с партнерами, включая ЕС, а также официальными лицами Литвы и Греции", – пишет Блинкен, подчеркивая: есть признаки того, что посадку обосновали ложью о "бомбе" на борту.

Блинкен добавил, что независимые СМИ – опора верховенства закона и жизненно важный компонент демократического общества. По его словам, США "поддерживают народ Беларуси в его стремлении к свободному, демократическому и процветающему будущему", где уважают права человека и основные свободы.

Посол США в Беларуси Джули Фишер ранее написала в Twitter, что Лукашенко и его режим "вновь продемонстрировали презрение" к международному сообществу, гражданским правам и свободам. "Фейковая угроза минирования и отправка МиГ-29 на перехват <...> – это опасно и отвратительно", – отметила посол.

23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске. С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему угрожает как минимум максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.

Лидер оппозиции страны в изгнании Тихановская это операцией спецслужб Лукашенко.

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Евгений Пилипенко

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