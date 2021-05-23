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"Акт государственного терроризма". Первая реакция лидеров ЕС на захват основателя NEXTA

23.05.2021, 19:40
Гитанас Науседа (Фото: Valda Kalnina/ЕРА)
обновлено

Европейские лидеры назвали принудительное приземление самолета Ryanair в аэропорту Минска и задержание силовиками дикатора Лукашенко основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича актом государственного терроризма и заявили об угрозе международной авиации со стороны беларусского режима. С соответствующими заявлениями выступили президент Литвы Гитанас Науседа и лидер Европейской народной партии, экс-глава Евросовета Дональд Туск.

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"Я требую, чтобы беларусский режим немедленно освободил задержанного и разрешил ему продолжить путь в Вильнюс. Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, исходящую от беларусского режима для международной гражданской авиации", – написал Науседа в Facebook. 

Он заявил, что международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. 

"Я буду говорить об этом завтра на Европейском совете в Брюсселе", – сообщил президент Литвы.

По словам Туска, Лукашенко стал угрозой не только для своих граждан, но и для международной безопасности. 

"Его акт государственного терроризма требует немедленной и жесткой реакции всех европейских правительств и институтов", – подчеркнул лидер Европейской народной партии.

ОБНОВЛЕНО В 19:45.

В МИД назвали инцидент атакой на свободу слова в Беларуси.

"Очередные тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержали беларусского журналиста Романа Протасевича. Очередная атака на свободу слова со стороны беларусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", – написал в Twitter спикер МИД Олег Николенко.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий написал в Twitter, что попросил президента Евросовета расширить повестку дня завтрашнего заседания пунктом о немедленных санкциях против режима Лукашенко.

"Угон гражданского самолета – это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным", – написал Моравецкий.

  • Ранее сегодня, 23 мая, в Беларуси якобы из-за сообщения о минировании срочно посадили самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины – Вильнюс. Был задержан находившийся на борту основатель крупнейшего беларусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
  • Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича операцией спецслужб Лукашенко.

Читайте также: "Меня гэб в аэропорту выпасывал". NEXTA показала сообщения Протасевича перед задержанием

Наталия Медведева
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беларусь александр лукашенко дональд туск Гитанас Науседа Nexta роман протасевич
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