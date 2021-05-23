"Меня гэб в аэропорту выпасывал". NEXTA показала сообщения Протасевича перед задержанием
23.05.2021, 19:05
Роман Протасевич (Скриншот видео Youtube/Телеканал Прямий)
Перед вылетом из Афин неизвестный человек пытался сфотографировать документы основателя NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA и публикует скриншот с сообщениями Протасевича.
В последних перед задержанием сообщениях оппозиционного блогера говорится, что в аэропорту Афин, откуда Протасевич вылетал в Вильнюс, за ним следил человек, который производил впечатление, будто он сотрудник госбезопасности режима Лукашенко: "Меня походу гэб в аэропорту выпасывал".
Подозрительный мужчина встал в очередь за Протасевичем и пытался сфотографировать его документы, а потом, когда подошла его собственная очередь на проверку, просто ушел.
- Ранее сегодня, 23 мая, в Беларуси якобы из-за сообщения о минировании срочно посадили самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины – Вильнюс. Был задержан находившийся на борту основатель крупнейшего беларусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
- Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича операцией спецслужб Лукашенко.
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