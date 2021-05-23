"Меня гэб в аэропорту выпасывал". NEXTA показала сообщения Протасевича перед задержанием

Перед вылетом из Афин неизвестный человек пытался сфотографировать документы основателя NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA и публикует скриншот с сообщениями Протасевича.

В последних перед задержанием сообщениях оппозиционного блогера говорится, что в аэропорту Афин, откуда Протасевич вылетал в Вильнюс, за ним следил человек, который производил впечатление, будто он сотрудник госбезопасности режима Лукашенко: "Меня походу гэб в аэропорту выпасывал".

Подозрительный мужчина встал в очередь за Протасевичем и пытался сфотографировать его документы, а потом, когда подошла его собственная очередь на проверку, просто ушел.

Ранее сегодня, 23 мая, в Беларуси якобы из-за сообщения о минировании срочно посадили самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины – Вильнюс. Был задержан находившийся на борту основатель крупнейшего беларусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича операцией спецслужб Лукашенко.

Наталия Медведева

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