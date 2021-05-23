UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Меня гэб в аэропорту выпасывал". NEXTA показала сообщения Протасевича перед задержанием

23.05.2021, 19:05
Роман Протасевич (Скриншот видео Youtube/Телеканал Прямий)

Перед вылетом из Афин неизвестный человек пытался сфотографировать документы основателя NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA и публикует скриншот с сообщениями Протасевича.

В последних перед задержанием сообщениях оппозиционного блогера говорится, что в аэропорту Афин, откуда Протасевич вылетал в Вильнюс, за ним следил человек, который производил впечатление, будто он сотрудник госбезопасности режима Лукашенко: "Меня походу гэб в аэропорту выпасывал".

Подозрительный мужчина встал в очередь за Протасевичем и пытался сфотографировать его документы, а потом, когда подошла его собственная очередь на проверку, просто ушел.

Сообщения Протасевича перед задержанием (Скриншот NEXTA)
  • Ранее сегодня, 23 мая, в Беларуси якобы из-за сообщения о минировании срочно посадили самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины – Вильнюс. Был задержан находившийся на борту основатель крупнейшего беларусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
  • Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича операцией спецслужб Лукашенко.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь Nexta роман протасевич
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 