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Об угрозе на борту самолета, на котором летел Протасевич, сообщили из Беларуси – Ryanair

24.05.2021, 00:27
Об угрозе на борту самолета, на котором летел Протасевич, сообщили из Беларуси – Ryanair - Фото
Самолет Ryanair прибыл в Вильнюс (Фото: EPA-EFE/STRINGER)

Экипаж самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, получил информацию об опасности на борту и инструкцию о совершении экстренной посадки от беларусских диспетчеров. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба авиакомпании Ryanair.

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"Экипаж рейса Ryanair из Афин в Вильнюс сегодня (23 мая) был уведомлен белорусским руководством воздушного движения о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкцию повернуть в ближайший аэропорт, Минск", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что самолет совершил посадку, после чего пассажиров вывели и провели осмотр салона, в ходе которого ничего опасного не обнаружили.

Самолет провел в Минске семь часов, вылетел оттуда в 20:50 и приземлился в Вильнюсе в 21:25. 

"Ryanair проинформировал соответствующие национальные и европейские агентства по авиабезопасности. Мы приносим искренние извинения за эту задержку, которая была вне контроля Ryanair", – отметили в компании.

О задержании в Минске основателя NEXTA Романа Протасевича, который был пассажиром этого рейса, в релизе авиакомпании не сказано.

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Наталия Медведева
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Ryanair﻿ беларусь роман протасевич
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