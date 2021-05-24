Об угрозе на борту самолета, на котором летел Протасевич, сообщили из Беларуси – Ryanair

Экипаж самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, получил информацию об опасности на борту и инструкцию о совершении экстренной посадки от беларусских диспетчеров. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба авиакомпании Ryanair.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Экипаж рейса Ryanair из Афин в Вильнюс сегодня (23 мая) был уведомлен белорусским руководством воздушного движения о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкцию повернуть в ближайший аэропорт, Минск", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что самолет совершил посадку, после чего пассажиров вывели и провели осмотр салона, в ходе которого ничего опасного не обнаружили.

Самолет провел в Минске семь часов, вылетел оттуда в 20:50 и приземлился в Вильнюсе в 21:25.

"Ryanair проинформировал соответствующие национальные и европейские агентства по авиабезопасности. Мы приносим искренние извинения за эту задержку, которая была вне контроля Ryanair", – отметили в компании.

О задержании в Минске основателя NEXTA Романа Протасевича, который был пассажиром этого рейса, в релизе авиакомпании не сказано.

Читайте также: "Меня гэб в аэропорту выпасывал". NEXTA показала сообщения Протасевича перед задержанием

Ранее сегодня, 23 мая, в режим Лукашенко, используя истребитель, заставил посадить самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины – Вильнюс. Был задержан находившийся на борту основатель крупнейшего беларусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича операцией спецслужб Лукашенко.

Читайте также: "Акт государственного терроризма". Реакция лидеров ЕС на захват самолета режимом Лукашенко

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.