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Надо обсудить с Россией, как лишить власти "последнего диктатора Европы" Лукашенко – Париж

24.05.2021, 10:50
Надо обсудить с Россией, как лишить власти
Клеман Бон (фото - ЕРА)

Евросоюз должен обсудить с Кремлем, как отстранить от власти в Беларуси местного диктатора Александра Лукашенко. Такую идею озвучил в эфире телеканала BFM госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

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"Мы должны продолжить обсуждение с Россией, чтобы найти политический диалог, чтобы г-н Лукашенко ушел как можно быстрее, <...> и чтобы Беларусь, последняя диктатура в Европе, перешла к демократии", – сказал чиновник.

По его словам, "политическое урегулирование" в Беларуси следует проводить через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Читайте также: США требуют срочного заседания ICAO по Беларуси

Бон посетовал на "ошеломляющий и скандальный" случай с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске ради задержания оппозиционера, призвав усилить санкции против руководства Беларуси. Сегодня вечером их будут обсуждать на внеочередном заседании Совета Европы.

"Речь идет о европейском самолете европейской компании, который выполнял рейс между двумя европейскими столицами. Это акт государственного пиратства, который не может оставаться безнаказанным", – подчеркнул дипломат.

Он сообщил, что на борту было девять французов.

СПРАВКА. Telegram-каналы NEXTA освещают протесты против Лукашенко с 9 августа 2020-го, анонсируют акции. На канал NEXTA-Live подписаны более 1,2 млн юзеров, NEXTA – под 600 000. В октябре 2020-го подконтрольный режиму Лукашенко суд в Беларуси признал канал NEXTA-Live экстремистским, а КГБ страны включило Протасевича в список "причастных к террористической деятельности".

По мнению Бона, нужно вводить запрет на полеты гражданских рейсов в воздушном пространстве Беларуси: "Думаю, это было бы разумной мерой для защиты наших граждан".

  • 23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.
  • С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.
  • Лидер оппозиции страны в изгнании Тихановская назвала это операцией спецслужб Лукашенко.
  • В ICAO заявили, что такой инцидент "может противоречить Чикагской конвенции".
  • В парламентах восьми стран призвали приостановить полеты над Беларусью.

Смотрите также: Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA

Евгений Пилипенко
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