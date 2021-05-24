"Акт пиратства". В парламентах восьми стран призвали приостановить полеты над Беларусью

Приостановить полеты над Беларусью призвали председатели комитетов по иностранным делам парламентов восьми стран. Заявление опубликовано на сайте Сената США.

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Заявление подписано парламентариями из США, Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании.

"Использование истребителя для перехвата гражданского рейса Ryanair является актом пиратства на маршруте между двумя странами НАТО и ЕС", – говорится в заявлении.

Парламентарии подчеркивают, что действия Беларуси подвергли опасности пассажиров и экипаж, и считают их напоминанием о нелегитимности беларусской власти.

В заявлении Международная организация гражданской авиации (ICAO) призывается к незамедлительному расследованию "явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для самолетов".

До окончания расследования парламентарии призывают приостановить членство Беларуси в ICAO и запретить все полеты над ней, включая полеты в страну и из нее.

"Этот акт государственного террора и похищения людей представляет угрозу для всех, кто путешествует по Европе и за ее пределами", – говорится в заявлении.

Также парламентарии призвали НАТО и ЕС ввести санкции против режима беларусского диктатора Александра Лукашенко, лишить его возможности использовать Интерпол и другие международные организации для "нападения на демократию в Европе".

"Тирании не место ни в Беларуси, ни в Европе. Она угрожает не только своим гражданам, но и миллионам других по всему миру", – отмечается в заявлении.

23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске. С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему угрожает как минимум максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.

Лидер оппозиции страны в изгнании Тихановская назвала это операцией спецслужб Лукашенко.

Госдеп США призвал созвать заседание ICAO из-за происшествия.

В ICAO заявили, что действия Беларуси могли противоречить Чикагской конвенции.

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Денис Юдин

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