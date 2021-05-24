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"Акт пиратства". В парламентах восьми стран призвали приостановить полеты над Беларусью

24.05.2021, 09:42
Самолет Ryanair приземляется в Вильнюсе (Фото – EPA)

Приостановить полеты над Беларусью призвали председатели комитетов по иностранным делам парламентов восьми стран. Заявление опубликовано на сайте Сената США.

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Заявление подписано парламентариями из США, Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании.

"Использование истребителя для перехвата гражданского рейса Ryanair является актом пиратства на маршруте между двумя странами НАТО и ЕС", – говорится в заявлении.

Парламентарии подчеркивают, что действия Беларуси подвергли опасности пассажиров и экипаж, и считают их напоминанием о нелегитимности беларусской власти.

В заявлении Международная организация гражданской авиации (ICAO) призывается к незамедлительному расследованию "явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для самолетов".

До окончания расследования парламентарии призывают приостановить членство Беларуси в ICAO и запретить все полеты над ней, включая полеты в страну и из нее.

"Этот акт государственного террора и похищения людей представляет угрозу для всех, кто путешествует по Европе и за ее пределами", – говорится в заявлении.

Также парламентарии призвали НАТО и ЕС ввести санкции против режима беларусского диктатора Александра Лукашенко, лишить его возможности использовать Интерпол и другие международные организации для "нападения на демократию в Европе".

"Тирании не место ни в Беларуси, ни в Европе. Она угрожает не только своим гражданам, но и миллионам других по всему миру", – отмечается в заявлении.

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Денис Юдин
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США беларусь самолет ICAO пиратство
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