Оппозиция Беларуси заявляет, что с захваченного в Минске борта сошли четыре гражданина РФ

Один из лидеров оппозиции Беларуси Павел Латушко заявил, что после принуждения к посадке самолета Ryanair, а также задержания сооснователя канала NEXTA Романа Протасевича, в Вильнюс из Минска не вылетели четыре гражданина России. Об этом он пишет в своем Telegram.

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"В Вильнюс из Минска не вылетели два гражданина Беларуси и четыре гражданина России", – указано в сообщении.

В своем видеообращении Латушко говорит, что беларуская оппозиция требует освобождения Протасевича, а также введения против режима самопровозглашенного президента Лукашенко четвертого пакета санкций ЕС.

"Также мы настаиваем на скорейшем введении и подготовке пятого пакета санкций в связи с нарастающими репрессиями в Беларуси", – сказал он.

Ранее советник лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечорка сказал, что с Протасевичем задержали и его девушку – 23-летнюю гражданку России Софью Сапегу.

23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.

С борта сняли сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему угрожает как минимум максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.

В Ryanair заявили, что об "угрозе на борту самолета", из-за которой самолет посадили в Минске, сообщили белорусские диспетчеры.

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Станислав Стороженко

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