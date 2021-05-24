На связь пока не выходила. В Минске вместе с Протасевичем задержали его девушку Сапегу

Вчера, 23 мая, в столице Беларуси вместе с сооснователем канала NEXTA Романом Протасевичем задержали и его девушку – 23-летнюю гражданку России Софью Сапегу, пишет BBC со ссылкой на советника лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франка Вечорку.

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Сапега учится в магистратуре Европейского государственного университета в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза", рассказал представитель ЕГУ Максим Милта.

По словам Милты девушку Протасевича задержали в Минске и после этого она на связь не выходила.

Ее одногруппники рассказали, что Сапега родилась в России, но почти всю жизнь прожила в Беларуси, а в Литве у нее, как у студентки, был временный вид на жительство. С Протасевичем она познакомилась примерно полгода назад.

"Политикой не интересовалась, но переживала за судьбу родных для себя стран – Беларуси и России. Уверен, что задержание Софьи имеет под собой только одну причину – оказать давление на Романа. Так как других причин объективно нет", – заявил один из сокурсников Сапеги.

23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.

С борта сняли сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему угрожает как минимум максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.

В Ryanair заявили, что об "угрозе на борту самолета", из-за которой самолет посадили в Минске, сообщили белорусские диспетчеры.

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Дарья Мостовая

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