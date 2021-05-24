Президенты Латвии, Литвы и Эстонии призвали закрыть воздушное пространство Беларуси
Президенты Латвии, Литвы и Эстонии призвали закрыть воздушное пространство Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента Эстонии Керсти Кальюлайд.
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Кальюлайд провела видеовстречу с президентами Литвы и Латвии Гитанасом Науседой и Эгилсом Левитсом утром сегодня, 24 мая.
Президенты обсудили совместные шаги по давлению на Беларусь в рамках ЕС и ООН после принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair.
Главы балтийских государств согласились, что необходимо срочно:
– освободить похищенных пассажиров;
– закрыть воздушное пространство Беларуси для международных рейсов и прекратить авиасообщение с Беларусью;
– ввести строгие и эффективные санкции на уровне ЕС в отношении совершивших теракт лиц и беларусского режима.
По словам Кальюлайд, ни один гражданин Евросоюза больше не может считать Беларусь безопасным местом на суше или в воздухе.
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