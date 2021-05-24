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Президенты Латвии, Литвы и Эстонии призвали закрыть воздушное пространство Беларуси

24.05.2021, 15:52
Президенты Латвии, Литвы и Эстонии призвали закрыть воздушное пространство Беларуси - Фото
Керсти Кальюлайд (Фото: flickr.com/eu2017ee)

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии призвали закрыть воздушное пространство Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

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Кальюлайд провела видеовстречу с президентами Литвы и Латвии Гитанасом Науседой и Эгилсом Левитсом утром сегодня, 24 мая.

Президенты обсудили совместные шаги по давлению на Беларусь в рамках ЕС и ООН после принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair.

Главы балтийских государств согласились, что необходимо срочно:

– освободить похищенных пассажиров;
– закрыть воздушное пространство Беларуси для международных рейсов и прекратить авиасообщение с Беларусью;
– ввести строгие и эффективные санкции на уровне ЕС в отношении совершивших теракт лиц и беларусского режима.

По словам Кальюлайд, ни один гражданин Евросоюза больше не может считать Беларусь безопасным местом на суше или в воздухе.

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Денис Юдин
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беларусь литва воздушное пространство Латвия эстония Керсти Кальюлайд Гитанас Науседа Эгилс Левитс Ryanair﻿
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